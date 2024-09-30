Jenderal Maruli Kerahkan 56.900 Pasukan Ikuti Upacara HUT ke-79 TNI di Monas

JAKARTA - Sebanyak 56.900 pasukan TNI AD untuk mengikuti upacara HUT ke-79 TNI di Monumen Nasional (Monas) pada 5 Oktober 2024 mendatang. Total sebanyak 100 ribu pasukan akan hadir.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, puluhan ribu pasukan TNI AD yang turut menyemarakkan perayaan di Monas, berasal dari satuan di seluruh pulau Jawa.

"Pengerahan pasukan TNI AD untuk upacara HUT TNI di Monas berjumlah 56.900 orang yang melibatkan satuan di wilayah Pulau Jawa," katanya kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Diketahui, dalam puncak perayaan HUT ke-79 itu, TNI melibatkan sebanyak 100 ribu pasukan dari seluruh satuan di ketiga matra, yakni Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Darat (AD).

"Untuk pasukan yang tergelar dalam kegiatan HUT ke-79 TNI dengan seluruh perangkat dan pendukungnya sebanyak 100 ribu orang," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto kepada wartawan.

Tidak hanya pasukan, Hariyanto mengatakan, perayaan HUT ke-79 TNI itu juga akan diramaikan dengan ribuan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Alutsista yang tergelar mengikuti upacara defile sebanyak 1.059 Rantis dan mobil antik," katanya.