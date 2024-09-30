Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Resmi Berhentikan Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah dari Kabinet

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |18:40 WIB
Jokowi Resmi Berhentikan Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah dari Kabinet
Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pengunduran diri Abdul Halim Iskandar dari Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Jokowi sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian kedua politikus PKB itu dari Kabinet Indonesia Maju.

"Bapak Presiden telah menerima surat  pengunduran diri dari Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah,  dalam jabatan masing-masing sebagai Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Ketenagakerjaan," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Ari menjelaskan bahwa pengunduran diri Abdul Halim dan Ida terkait penetapan keduanya sebaya calon anggota DPR RI. "Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu  2024 oleh Komisi Pemilihan Umum," jelasnya.

Jokowi pun menyetujui pengunduran diri keduanya, dan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian secara hormat Abdul Halim dan Ida.

"Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut dan  telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju," kata Ari.

"Keppres  tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara," tandasnya.
 

(Salman Mardira)

      
