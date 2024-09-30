Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Berhentikan John Wempi dari Jabatan Wamendagri, Ini Alasannya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |19:02 WIB
Jokowi Berhentikan John Wempi dari Jabatan Wamendagri, Ini Alasannya
Presiden Jokowi. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Hal itu diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Senin (30/9/2024).

"Bapak Presiden telah menerbitkan Keppres no 62/M, tanggal 27 September 2024 tentang pemberhentian dengan hormat, Bapak John Wempi Wetipo, sebagai Wamendagri, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian nya selama memangku jabatan tersebut," ucap Ari.

Ari menjelaskan bahwa John Wempi mengundurkan diri sebagai Wamendagri karena yang bersangkutan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. "Penerbitan  Keppres terkait pengunduran Bapak John Wempi Wetipo sebagai Wamendagri karena yang bersangkutan dicalonkan sebagai calon kepala daerah pada pilkada 2024," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menerima surat pengunduran diri Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

"Bapak Presiden telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah, dalam jabatan masing-masing sebagai Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Ketenagakerjaan," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Ari menjelaskan bahwa pengunduran diri Abdul Halim dan Ida terkait penetapan keduanya sebaya calon anggota DPR RI. "Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum," jelasnya.

Jokowi pun menyetujui pengunduran diri keduanya, dan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian secara hormat Abdul Halim dan Ida.

"Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju," kata Ari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174382//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-0gdc_large.png
Jokowi Kumpul Bareng Elite PSI, Bahas Strategi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173977//kementerian_bumn-7prW_large.png
Badan Pengatur BUMN Disahkan, Menteri Dilarang Rangkap Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172774//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-EMhO_large.jpg
Jokowi Bantah Isu Ijazah Palsu di Balik Dukungan Prabowo–Gibran Dua Periode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172686//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-7VdM_large.jpg
Jokowi Sambut Baik Keputusan Prabowo Soal IKN Jadi Pusat Politik 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172663//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-YLSN_large.jpg
Jokowi Ungkap Kronologi Jadi Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170432//ahli_digital_forensik_rismon_sianipar-7D1w_large.jpeg
Rismon: Foto Ijazah Berkacamata Satu-satunya di Indonesia Adalah Pak Jokowi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement