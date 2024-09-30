Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapat Paripurna Terakhir DPR, Puan Minta Maaf Atas Kekurangan

Awaludin , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |21:09 WIB
Rapat Paripurna Terakhir DPR, Puan Minta Maaf Atas Kekurangan
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi kerja sama yang baik antara semua pihak dalam kerja-kerja DPR Periode 2019-2024. Atas nama pimpinan dan anggota DPR, ia juga meminta maaf atas kekurangan selama lima tahun mengemban amanah.

Hal tersebut Puan sampaikan saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Rapat Paripurna ini menjadi rapat terakhir DPR periode 2019-2024.

"Apa yang telah kita kerjakan pada masa sidang ini dan selama 5 tahun masa kerja merupakan kerja kolektif dari seluruh anggota DPR RI, Komisi, Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya,” ujar Puan saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

“Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas capaian kerja Bapak/Ibu yang terhormat, seluruh Anggota DPR RI,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu yang disambut dengan tepuk tangan dari anggota dewan yang hadir. 

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175198//wakil_ketua_dpr_ri_cucun_ahmad_syamsurijal-bkBQ_large.jpg
Waka DPR Nilai Instruksi Prabowo ke Menko PM Periksa Pesantren Sudah Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175158//komite_reformasi_polri_akan_dilantik-REkm_large.jpg
Komite Reformasi Polri Akan Dilantik, DPR Minta Tak Sekadar Formalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930//tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174434//pemerintah-9suJ_large.jpeg
Zulhas Sebut Udang Terkontaminasi Radioaktif Aman Dikonsumsi, DPR: Menyesatkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174423//ketua_bksap_dpr_ri_mardani_ali_sera-9Fmr_large.jpg
Kapal Misi Gaza Dibajak Israel! DPR: Mereka Pejuang Kemanusiaan untuk Palestina!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174288//pkb-u1eK_large.jpg
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Iman Syukri Raih Gelar Doktor Desa dari UI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement