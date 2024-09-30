Rapat Paripurna Terakhir DPR, Puan Minta Maaf Atas Kekurangan

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi kerja sama yang baik antara semua pihak dalam kerja-kerja DPR Periode 2019-2024. Atas nama pimpinan dan anggota DPR, ia juga meminta maaf atas kekurangan selama lima tahun mengemban amanah.

Hal tersebut Puan sampaikan saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Rapat Paripurna ini menjadi rapat terakhir DPR periode 2019-2024.

"Apa yang telah kita kerjakan pada masa sidang ini dan selama 5 tahun masa kerja merupakan kerja kolektif dari seluruh anggota DPR RI, Komisi, Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya,” ujar Puan saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

“Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas capaian kerja Bapak/Ibu yang terhormat, seluruh Anggota DPR RI,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu yang disambut dengan tepuk tangan dari anggota dewan yang hadir.