HOME NEWS NASIONAL

Dewas KPK Didesak Proses Etik Alexander Marwata Soal Pertemuan dengan Eks Bea Cukai Eko Darmanto

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |21:15 WIB
JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Hukum Indonesia Peduli Keadilan (AMHIPAN) mendesak agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengusut pelaporan terkait pertemuan antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

“Kami mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera proses hukum dan mengadili Wakil Ketua KPK Alexander Marwata atas dugaan pelanggaran kode etik,” kata Reza dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Reza menduga bahwa ada kejanggalan dari pengusutan kasus harta tak wajar milik Eko Darmanto yang dipimpin oleh Alex Marwata. Dia juga menilai Eko yang tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka karena harta tak wajar dan penanganan kasus yang terlalu berlarut-larut lantaran adanya konflik kepentingan.

“Alexander Marwata juga terus terlibat dalam penanganan kasus korupsi yang menyeret Eko Darmanto ini, padahal Alexander Marwata dan Eko Darmanto itu sama-sama merupakan Alumni STAN. Alexander Marwata tidak memiliki niat baik dengan mengumumkan adanya konflik of interset dalam perkara tersebut dan seharusnya mundur dari penanganan perkara ini,” ujar dia.

Selain itu, AMHIPAN juga mendesak agar Polda Metro Jaya mengusut laporan terhadap Alexander Marwata tersebut. Hal itu bertujuan untuk tegaknya hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

