HOME NEWS NASIONAL

5.614 Personel Gabungan Diterjunkan Kawal Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR Besok

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |22:07 WIB
5.614 Personel Gabungan Diterjunkan Kawal Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR Besok
Persiapan pengamanan pelantikan anggota DPR/DPD/MPR (Foto: Irfan Maruf/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menerjunkan 5.614 personel gabungan untuk mengamankan jalannya pelaksanaan pelantikan anggota DPR/DPD/MPR RI periode 2024-2029 besok, Selasa 1 Oktober 2024. Pelantikan akan berlangsung Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta.

"Kekuatan personel yang dilibatkan dalam pengamanan sebanyak 5.614 personel," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Ade Ary menjabarkan ribuan personel gabungan tersebut terdiri dari 4.006 personel Satgas Polda Metro Jaya, 585 personel Satgas Polres, dan 1.023 personel BKO TNI, Mabes Polri dan Pemda Jakarta.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel pengamanan dan mencegah adanya massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

"Kami memfokuskan agar acara inti tidak terganggu mulai dari kedatangan pejabat-pejabat, pidato, hingga acara pelantikan berakhir. Kita pastikan jalur itu steril dari Semanggi sampai pintu utama DPR RI,” ucap Susatyo.

Susatyo menambahkan, personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api dan tetap menghargai jika adanya massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya. 

Sementara untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR RI dan beberapa lokasi lain esok hari bersifat situasional. "Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan," kata Susatyo.

(Arief Setyadi )

      
