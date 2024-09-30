Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekayasa Lalin saat Pelantikan DPR/DPD/MPR Besok, Polisi: Bersifat Situasional

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |23:52 WIB
Rekayasa Lalin saat Pelantikan DPR/DPD/MPR Besok, Polisi: Bersifat Situasional
Rekayasa lalu lintas (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, telah menyiapkan rekayasa lalu lintas saat pelantikan anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung DPR/DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Oktober 2024 besok. Namun, bersifat situasional.

"Rekayasa lalin bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan," ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Senin (30/9/2024).

Sementara itu, untuk pengamanan sebanyak ribuan personel gabungan dikerahkan. "Personel keamanan sebanyak 5.614 dengan sasaran pengamanan area Senayan, Jakarta Pusat," katanya.

Ade Ary mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan lalin.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan pelantikan anggota DPR/DPD/MPR nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," ujarnya.

Sekadar diketahui, sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 akan dilantik besok. "1 Oktober pagi, Insya Allah akan dilantik anggota DPR baru periode 2024-2029 dan Insya Allah berserta pimpinannya juga, untuk melaksanakan tugas konstitusional 5 tahun ke depan juga dengan baik, kompak dan solid untuk membangun Indonesia ke depan seperti yang kita harapkan bersama," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya.

 

