HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Konsep Ridwan Kamil-Suswono Sejahterakan Warga Kepulauan Seribu

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |02:04 WIB
Ini Konsep Ridwan Kamil-Suswono Sejahterakan Warga Kepulauan Seribu
Ridwan Kamil punya konsep untuk sejahterakan warga Kepulauan Seribu (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA  - Pasangan cagub-cawagub nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berkomitmen untuk sejahterakanwarga Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Salah satunya, yakni dengan mengusulkan Kepulauan Seribu sebagai kawasan ekonomi wisata khusus.

"Itu gerbangnya di Ancol. Karena lahannya dimiliki oleh pemerintah provinsi maka aksesibilitasnya jauh lebih mudah untuk diatur," kata Ridwan Kamil seusai acara IdeaFest 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2024).

Menurut pria yang akrab disapa kang Emil itu, pihaknya akan menyediakan akses transportasi yang terintegrasi dengan MRT. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah berpindah moda transportasi saat bepergian atau plesiran ke Kepulauan Seribu. 

"MRT ujungnya juga ada di Ancol," katanya.

Selain mengembangkan Kepulauan Seribu, pasangan RIDO juga akan mengembangkan infrastruktur di Jakarta Utara. 

"Jakarta Utara tetap akan disempurnakan, diperbaiki. Jangka pendek dihijaukan, jangka menengah akan kita kaji lebih matang. Kalau kurang banyak jalan, insyaAllah diperbanyak," ucapnya.

Kang Emil menyebut, pembangunan infrastruktur yang paling logis memang akan lebih mudah dilakukan ke arah utara Jakarta. Ia menilai utara Jakarta masih memiliki lahan yang bisa dikembangkan. 

"Timur sudah padat dan lahannya terbatas, begitu juga dengan barat, dan selatan. Yang memungkinkan adalah ke utara dengan memaksimalkan salah satunya lewat lahan reklamasi. Utara secara takdir masih bisa direkayasa, itu poinnya," katanya. 

 

