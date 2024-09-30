Strategi RK Menangkan Pilkada Jakarta Selain Blusukan: Gandeng Influencer

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil (RK) optimistis bakal memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dengan strategi yang dia punya, yakni blusukan untuk menyapa warga. Selain itu dirinya juga menggandeng influencer untuk menjemput kemenangan.

"Karena favorit warga adalah silaturahmi, kami siapkan strategi blusukan," katanya setelah menghadiri acara Konsolidasi Pemenangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) DEPIDAR VIII SOKSI Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Pria yang akrab disapa kang Emil itu pun mengajak tim pemenangannya untuk turut mengetuk pintu rumah warga, dan terjun langsung ke lapangan.

"Kita titip perbanyak ketok pintu warga. Mudah-mudahan dengan jumlah anggota (SOKSI) yang banyak bisa mengetuk pintu warga sebanyak-banyaknya selama 60 hari ke depan," katanya.

Selain blusukan, RK juga mempunyai strategi dengan melakukan kampanye lewat media sosial. Untuk itu, dia bersama Suswono bakal menggaet influencer dalam melakukan sosialisasi program-programnya.

"Media sosial ini kami berharap dari public figure. Kalau blusukan itu kan butuh energi fisik, itu biar saya dan tim inti yang bekerja. Kita butuh influencer karena semua orang di Jakarta pegang handphone," ucapnya.