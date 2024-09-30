Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Strategi RK Menangkan Pilkada Jakarta Selain Blusukan: Gandeng Influencer

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |03:28 WIB
Strategi RK Menangkan Pilkada Jakarta Selain Blusukan: Gandeng Influencer
Ridwan Kamil gandeng influencer guna memenangkan Pilkada Jakarta (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil (RK) optimistis bakal memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dengan strategi yang dia punya, yakni blusukan untuk menyapa warga. Selain itu dirinya juga menggandeng influencer untuk menjemput kemenangan.

"Karena favorit warga adalah silaturahmi, kami siapkan strategi blusukan," katanya setelah menghadiri acara Konsolidasi Pemenangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) DEPIDAR VIII SOKSI Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Pria yang akrab disapa kang Emil itu pun mengajak tim pemenangannya untuk turut mengetuk pintu rumah warga, dan terjun langsung ke lapangan.

"Kita titip perbanyak ketok pintu warga. Mudah-mudahan dengan jumlah anggota (SOKSI) yang banyak bisa mengetuk pintu warga sebanyak-banyaknya selama 60 hari ke depan," katanya. 

Selain blusukan, RK juga mempunyai strategi dengan melakukan kampanye lewat media sosial. Untuk itu, dia bersama Suswono bakal menggaet influencer dalam melakukan sosialisasi program-programnya.

"Media sosial ini kami berharap dari public figure. Kalau blusukan itu kan butuh energi fisik, itu biar saya dan tim inti yang bekerja. Kita butuh influencer karena semua orang di Jakarta pegang handphone," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777//marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement