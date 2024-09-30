Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bakal Maskimalkan Reklamasi demi Pembangunan Jakut, Ridwan Kamil: Jangan Dilihat Buruk Ya

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |06:39 WIB
Bakal Maskimalkan Reklamasi demi Pembangunan Jakut, Ridwan Kamil: Jangan Dilihat Buruk Ya
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil meminta warga Jakarta untuk tidak selalu melihat reklamasi dari sisi buruk saja. Menurutnya, selama tidak merusak lingkungan reklamasi bisa mendatangkan kebaikan. 

"Reklamasi itu jangan selalu dilihat buruk ya. Menjadi buruk itu kalau dia melanggar namanya prinsip-prinsip sustainable development," katanya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2024).

Terlebih, kata Ridwan Kamil, banyak negara maju di dunia yang telah melakukan reklamasi untuk pembangunan di negara mereka, seperti Singapura hingga Jepang.

"Selama tidak merusak lingkungan, Singapura melakukan, Jepang melakukan, Dubai melakukan, banyak negara melakukan. Yang penting yang dijaga prinsip-prinsip sustainable development," katanya.

Diketahui, pria yang akrab disapa kang Emil itu bertekad untuk memaksimalkan reklamasi, guna memasifkan pembangunan di bagian utara Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169183/viral-hYse_large.jpg
Sempat Mangkir Dua Kali, Lisa Mariana Akan Hadiri Pemeriksaan Bareskrim Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169166/viral-jfrZ_large.jpg
Bareskrim Kembali Periksa Lisa Mariana soal Fitnah Dihamili Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement