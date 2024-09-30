Bakal Maskimalkan Reklamasi demi Pembangunan Jakut, Ridwan Kamil: Jangan Dilihat Buruk Ya

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil meminta warga Jakarta untuk tidak selalu melihat reklamasi dari sisi buruk saja. Menurutnya, selama tidak merusak lingkungan reklamasi bisa mendatangkan kebaikan.

"Reklamasi itu jangan selalu dilihat buruk ya. Menjadi buruk itu kalau dia melanggar namanya prinsip-prinsip sustainable development," katanya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2024).

Terlebih, kata Ridwan Kamil, banyak negara maju di dunia yang telah melakukan reklamasi untuk pembangunan di negara mereka, seperti Singapura hingga Jepang.

"Selama tidak merusak lingkungan, Singapura melakukan, Jepang melakukan, Dubai melakukan, banyak negara melakukan. Yang penting yang dijaga prinsip-prinsip sustainable development," katanya.

Diketahui, pria yang akrab disapa kang Emil itu bertekad untuk memaksimalkan reklamasi, guna memasifkan pembangunan di bagian utara Jakarta.