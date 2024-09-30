Ada Gladi HUT ke-79 TNI, Polisi Imbau Hindari Kawasan Monas Jakpus

JAKARTA - TMC Polda Metro Jaya mengumumkan hari ini akan ada kegiatan gladi upacara HUT ke-79 TNI sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat hari ini, Senin (30/9/2024). Polisi menyebutkan, kegiatan tersebut berlangsung mulai pagi hingga sore.

Polisi mengimbau warga agar menghindari kepadatan lalu lintas (lalin) di Monas, Jakarta Pusat.

“30 sept 2024 pukul 07.30 sampai 18.00 WIB, hindari kepadatan lalulintas di seputaran Jl. Medan Merdeka Selatan Monas Jakarta Pusat. Ada kegiatan Gladi Upacara HUT TNI ke 79,” tulis keterangan di X TMC Polda Metro Jaya, Senin (30/9/2024).

Sebagai informasi, puncak HUT ke-79 TNI akan digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 September 2024 mendatang.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaknai HUT ke-79 TNI sebagai momen meningkatkan sinergitas dengan lembaga pemerintah lain, termasuk Polri.

"Kita sinergi dengan Polri menuju Indonesia Maju, juga lembaga-lembaga lainnya," ujar Agus di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

(Fakhrizal Fakhri )