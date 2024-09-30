Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Gladi HUT ke-79 TNI, Polisi Imbau Hindari Kawasan Monas Jakpus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |08:42 WIB
Ada Gladi HUT ke-79 TNI, Polisi Imbau Hindari Kawasan Monas Jakpus
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - TMC Polda Metro Jaya mengumumkan hari ini akan ada kegiatan gladi upacara HUT ke-79 TNI sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat hari ini, Senin (30/9/2024). Polisi menyebutkan, kegiatan tersebut berlangsung mulai pagi hingga sore. 
Polisi mengimbau warga agar menghindari kepadatan lalu lintas (lalin) di Monas, Jakarta Pusat.

“30 sept 2024 pukul 07.30 sampai 18.00 WIB, hindari kepadatan lalulintas di seputaran Jl. Medan Merdeka Selatan Monas Jakarta Pusat. Ada kegiatan Gladi Upacara HUT TNI ke 79,” tulis keterangan di X TMC Polda Metro Jaya, Senin (30/9/2024).

Sebagai informasi, puncak HUT ke-79 TNI akan digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 September 2024 mendatang.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaknai HUT ke-79 TNI sebagai momen meningkatkan sinergitas dengan lembaga pemerintah lain, termasuk Polri.

"Kita sinergi dengan Polri menuju Indonesia Maju, juga lembaga-lembaga lainnya," ujar Agus di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068196/tni-dihS_large.jpg
Deretan Tank hingga Kendaraan Pasukan Khusus Denjaka Siaga Dekat Istana Merdeka, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066100/momen_panglima_tni_dan_kapolri_bernyanyi_bersama-GvMn_large.jpeg
Panglima TNI dan Kapolri Kompak Nyanyi Bareng di Rangkaian HUT ke-79 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066071/hut_tni-B6Cw_large.jpg
HUT ke-79 TNI, Kapolri dan Panglima TNI Bawakan Lagu Slank hingga Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/612/3066062/pameran_alutsista_di_monas-IEmJ_large.jpg
BerdasUT ke-79 TNI Hadirkan Pameran Alutsista di Monas, Jadi Spot Foto Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/05/194/2288691/hut-tni-ke75-intip-4-inspirasi-army-look-untuk-hijabers-jYPF1WRCPU.jpg
HUT TNI ke-75, Intip 4 Inspirasi Army Look untuk Hijabers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/05/481/2288673/hut-tni-diet-tentara-ini-bantu-bentuk-badan-ideal-2WG7vGvLQt.jpg
HUT TNI, Diet Tentara Ini Bantu Bentuk Badan Ideal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement