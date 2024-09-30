Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penemuan Tulang Belulang Manusia di Tol BSD Gegerkan Warga 

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |08:49 WIB
Penemuan Tulang Belulang Manusia di Tol BSD Gegerkan Warga 
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Penemuan diduga tulang belulang manusia membuat geger masyarakat di kawasan Serpong, Tangeran Selatan. Tulang manusia itu ditemukan di pinggir Jalan Tol KM 11+900 Jalur BSD. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan penemuan tulang itu terjadi pada kemarin sore sekira pukul 16.30 WIB.

"TKP (tempat kejadian perkara) di pinggir Jalan Tol Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan," kata Ade Senin (30/9/2024). 

Penemuan ini berawal ketika dua orang saksi masing-masing berinisial A dan S mendapat informasi dari BB yang merupakan Sentra Komunikasi Pemantauan CCTV (closed circuit television) tol bahwa telah ditemukan tulang manusia di pinggir Jalan Tol KM 11+900 Jalur BSD. Mereka lantas ke sana guna memastikan informasi yang diterima itu benar adanya atau tidak. 

"Kemudian, saksi A dan saksi S langsung mengarah ke lokasi," katanya.

 

