INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hasil Survei Tertinggi, Ridwan Kamil: Terus Blusukan dan Ketuk Pintu Warga

Redaksi , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |11:05 WIB
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil terus blusukan untuk menjaring aspirasi warga
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil telah menyiapkan strategi khusus untuk bisa menang di Pilkada Jakarta. Strategi tersebut diungkap setelah menghadiri acara Konsolidasi Pemenangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) DEPIDAR VIII SOKSI Jakarta, Minggu (29/9/2024).

"Karena favorit warga adalah silaturahmi, kami siapkan strategi blusukan. Kita titip perbanyak ketok pintu warga. Mudah-mudahan dengan jumlah anggota (SOKSI) yang banyak bisa mengetuk pintu warga sebanyak-banyaknya selama 60 hari ke depan," Ujarnya. 


Selain blusukan, Ridwan Kamil mengaku punya strategi lain untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Yakni dengan melakukan kampanye lewat media sosial. Maka dari itu, RIDO juga menggaet influencer dalam melakukan sosialisasi program-programnya.

"Media sosial ini kami berharap dari public figure. Kalau blusukan itu kan butuh energi fisik, itu biar saya dan tim inti yang bekerja. Kita butuh influencer karena semua orang di Jakarta pegang handphone," ucapnya.

Meski sudah membukukan elektabilitas tinggi di setiap survei, Ridwan Kamil tetap meminta tim pemenangan dan relawan RIDO bekerja ekstra untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Seluruh tim tidak boleh lengah dengan hasil survei.

"Survei bukan penentu takdir. Yang tinggi bisa rendah, yang rendah bisa tinggi. Kalau lagi tinggi jangan lengah. Makanya kita nggak mau lengah walaupun posisinya tinggi. Harus bergerak terus. Saya aja sehari ada 8-10 agenda semata-mata untuk menguatkan itu," jelas Riwan Kamil.

 

