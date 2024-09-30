Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Konsep Ridwan Kamil-Suswono Makmurkan Warga Kepulauan Seribu

Redaksi , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |11:16 WIB
Ini Konsep Ridwan Kamil-Suswono Makmurkan Warga Kepulauan Seribu
Pasangan  nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berkeinginan memakmurkan warga Kepulauan Seribu/MNC Media
JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berkeinginan memakmurkan warga Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Salah satu caranya dengan merealisasikan mimpi menjadikan Kepulauan Seribu sebagai kawasan ekonomi wisata khusus.


"Kepulauan Seribu kita usulkan sebagai kawasan ekonomi wisata khusus. Itu gerbangnya di Ancol. Karena lahannya dimiliki oleh pemerintah provinsi maka aksesibilitasnya jauh lebih mudah untuk diatur," kata Ridwan Kamil seusai acara IdeaFest 2024, pekan lalu.

Menurut Ridwan Kamil, pihaknya akan menyediakan akses transportasi yang terintegrasi dengan MRT. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah berpindah moda transportasi saat bepergian atau plesiran ke Kepulauan Seribu. "MRT ujungnya juga ada di Ancol," papar dia.

Selain mengembangkan Kepulauan Seribu, pasangan RIDO juga akan mengembangkan infrastruktur di Jakarta Utara.

"Jakarta Utara tetap akan disempurnakan, diperbaiki. Jangka pendek dihijaukan, jangka menengah akan kita kaji lebih matang. Kalau kurang banyak jalan, insyaAllah diperbanyak," tegas dia.

Ridwan Kamil bilang pembangunan infrastruktur yang paling logis memang akan lebih mudah dilakukan ke arah utara Jakarta. Ia menilai utara Jakarta masih memiliki lahan yang bisa dikembangkan.

 

