HOME NEWS MEGAPOLITAN

Profil Jefri Ga Koro yang Nekat Nyamar Jadi TNI AL Gadungan di Monas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |13:50 WIB
Profil Jefri Ga Koro yang Nekat Nyamar Jadi TNI AL Gadungan di Monas
Profil Jefri Ga Koro yang Nekat Nyamar Jadi TNI AL Gadungan di Monas/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Profil Jefri Ga Koro yang nekat nyamar jadi TNI AL gadungan di Monas, akan dibahas lengkap dalam artikel ini.  Pemuda asal NTT ini telah diamankan oleh pihak berwajib.

Kadispen Lantamal VII Letda Laut (E) Rian Nadya Efendi mengatakan, TNI gadungan itu juga diduga menjanjikan sejumlah orang untuk lolos masuk TNI.

"Ditangani Lantamal VII karena membawa nama Lantamal VII dan mengaku sebagai perwira rohani Lantalam VII dan memakai atribut TNI AL," kata Rian Nadya Efendi saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (29/9/2024).

Jefri Ga Koro lahir di Tuamese, 22 Juni 2001. Videonya menjadi viral saat pelaku mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI AL lengkap dengan atribut pangkat Letnan Dua (Letda). Dia membuat video perkenalan diri di media sosial menggunakan bahasa Inggris yang diambil di lokasi.

Video perkenalan TNI gadungan yang dibuat oleh Jefri menarik perhatian publik karena ia terlihat percaya diri mengenakan seragam TNI AL, lengkap dengan berbagai tanda dan brevet yang terlihat sekilas tampak asli.

 

Halaman:
1 2
      
