HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bakal Audit Regulasi Terkait Reklamasi: Dilihat Masih Relevan atau Tidak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |14:18 WIB
Ridwan Kamil Bakal Audit Regulasi Terkait Reklamasi: Dilihat Masih Relevan atau Tidak
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyebut bakal memaksimalkan reklamasi untuk membangun Jakarta. Sejalan dengan ini, ia menyebut akan mengaudit aturan-aturan yang berkaitan dengan reklamasi jika terpilih menjadi Gubernur nanti.

“Saya seorang pemimpin yang tidak akan melanggar aturan. Jadi tidak bisa bilang hari ini cabut tidak dicabut (aturan reklamasi), sebagai orang baru, Gubernur baru, yang akan dilakukan adalah mengaudit,” kata Ridwan Kamil di Jakarta Utara, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, sebuah aturan harus terus dilihat apakah masih relevan atau tidak terhadap rencana-rencana ke depan. Hal ini termasuk apakah aturan yang ada memberikan keadilan.

“Jadi mengaudit semua regulasi, kemudian ada visi baru, dilihat masih relevan apa tidak. Kedua, adil atau tidak, kan begitu ya. Adil itu semua mengayomi. Tapi poinnya bukan soal pergubnya,” tutur dia.

Sebab menurutnya rencana pembangunan di Jakarta hanya bisa dilakukan di wilayah utara. Oleh karenanya ia tak menampik bahwa reklamasi bisa jadi diperlukan.

