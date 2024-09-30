Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Disambut Yel-Yel Emak-Emak saat Berkunjung ke Jakut: Calonnya 3, Gubernurnya Nomor 1

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |15:07 WIB
Ridwan Kamil Disambut Yel-Yel Emak-Emak saat Berkunjung ke Jakut: Calonnya 3, Gubernurnya Nomor 1
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil melakukan silaturahmi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jakarta di kawasan Jakarta Utara, Senin (30/9/2024). Kunjungan itu disambut meriah masyarakat setempat.

Sambutan masyarakat itu terdengar saat Kang Emil rampung menyerap aspirasi dari pengurus DMI Jakarta. Warga yang sudah menanti di lua pertemuan itu kemudian langsung memberikan yel-yel.

Mayoritas warga yang terlihat merupakan emak-emak warga setempat. Sambil membuka ponselnya, ia pun berteriak bernyanyi-nyanyi.

“Calonnya tiga, Gubernurnya (nomor) 1,” bunyi yel-yel dari emak-emak.

Seraya berteriak yel-yel itu, emak-emak juga memeragakan angka satu dengan jari telunjuknya. Angka satu merupakan nomor urut Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Tak hanya itu beberapa emak-emak juga mendoakan agar Ridwan Kamil bisa menang pada Pilkada 2024.

Mendapat sambutan itu, Mantan Gubernur Jawa Barat itu pun langsung menyambut antusias. Kang Emil langsung mengeluarkan ponsel miliknya dan melakukan swafoto bersama mereka.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement