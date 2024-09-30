Ridwan Kamil Disambut Yel-Yel Emak-Emak saat Berkunjung ke Jakut: Calonnya 3, Gubernurnya Nomor 1

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil melakukan silaturahmi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jakarta di kawasan Jakarta Utara, Senin (30/9/2024). Kunjungan itu disambut meriah masyarakat setempat.

Sambutan masyarakat itu terdengar saat Kang Emil rampung menyerap aspirasi dari pengurus DMI Jakarta. Warga yang sudah menanti di lua pertemuan itu kemudian langsung memberikan yel-yel.

Mayoritas warga yang terlihat merupakan emak-emak warga setempat. Sambil membuka ponselnya, ia pun berteriak bernyanyi-nyanyi.

“Calonnya tiga, Gubernurnya (nomor) 1,” bunyi yel-yel dari emak-emak.

Seraya berteriak yel-yel itu, emak-emak juga memeragakan angka satu dengan jari telunjuknya. Angka satu merupakan nomor urut Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Tak hanya itu beberapa emak-emak juga mendoakan agar Ridwan Kamil bisa menang pada Pilkada 2024.

Mendapat sambutan itu, Mantan Gubernur Jawa Barat itu pun langsung menyambut antusias. Kang Emil langsung mengeluarkan ponsel miliknya dan melakukan swafoto bersama mereka.



(Khafid Mardiyansyah)