Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Safari Politik ke Jakarta Utara, RK Doakan Bayi Usia 2 Bulan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |15:30 WIB
Safari Politik ke Jakarta Utara, RK Doakan Bayi Usia 2 Bulan
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil kembali melakukan safari politik di masa kampanye Pilkada 2024 ini. Kali ini Ridwan Kamil menuju ke kawasan Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam kunjungannya kali ini, Ridwan Kamil juga disambut warga setempat. Salah satu yang menyambut RK -sapaan beken Ridwan- ialah emak-emak yang tengah menggendong bayi berusia dua bulan.

Kang Emil terlihat langsung mengunjungi emak-emak yang berada menyambutnya. Ridwan langsung mempertanyakan nama bayi tersebut.

“Siapa namanya,” tanya Ridwan Kamil.

“Abizhar,” jawab emak-emak itu.

“Sudah ada dua bulan (usia),” tanya Ridwan kembali.

“Sudah,” jawab emak-emak itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement