Safari Politik ke Jakarta Utara, RK Doakan Bayi Usia 2 Bulan

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil kembali melakukan safari politik di masa kampanye Pilkada 2024 ini. Kali ini Ridwan Kamil menuju ke kawasan Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam kunjungannya kali ini, Ridwan Kamil juga disambut warga setempat. Salah satu yang menyambut RK -sapaan beken Ridwan- ialah emak-emak yang tengah menggendong bayi berusia dua bulan.

Kang Emil terlihat langsung mengunjungi emak-emak yang berada menyambutnya. Ridwan langsung mempertanyakan nama bayi tersebut.

“Siapa namanya,” tanya Ridwan Kamil.

“Abizhar,” jawab emak-emak itu.

“Sudah ada dua bulan (usia),” tanya Ridwan kembali.

“Sudah,” jawab emak-emak itu.