HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cabuli Bocah, Kakek 74 Tahun di Kemayoran Ditangkap 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |15:45 WIB
Cabuli Bocah, Kakek 74 Tahun di Kemayoran Ditangkap 
Pencabulan (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial dugaan pelecehan terhadap bocah yang dilakukan oleh pria lanjut usia 74 tahun. Kini, pelaku telah ditangkap oleh polisi. Dari video yang beredar, disebutkan aksi tersebut terjadi di Jalan Galindra, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 29 September 2024 kemarin.

Dari video itu, terlihat kakek-kakek mengenakan kaos berwarna putih duduk di depan sebuah bangunan bersama bocah yang merupakan korban. Selain itu, terlihat tangan dari kakek tersebut melakukan tindakan di bagian intim dari sang korban.

Dikonfirmasi terpisah, Kasie Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite mengungkapkan, saat ini pelaku sudah diamankan. Pelaku disebutkan berinisial MS berusia 74 tahun.

“Sudah diamankan, (pelaku berinisial) MS 74 tahun,” kata Ricky saat dihubungi Okezone, Senin (30/9/2024).

Lebih jauh, kata dia, saat ini pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan mendalam terhadap pelaku.

(Awaludin)

      
Berita Terkait
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
Terduga Pelaku Pencabulan Ditangkap, Puspadaya Perindo: Kawal Proses Hukum & Siap Dampingi Korban
Kronologi Guru SMP 13 Kota Bekasi Cabuli Siswi hingga Digeruduk Ratusan Alumni
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
