Jelang HUT Ke-79 TNI, Perkantoran Sekitar Thamrin-Sudirman Diminta Terapkan WFH

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dukungan penuh saat perayaan puncak HUT ke-79 TNI yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas), pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Ratusan ribu prajurit TNI akan hadir di lokasi.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengimbau kantor yang berada di sekitar kawasan Monas, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Jenderal Sudirman dapat menerapkan work from home (WFH) pada tanggal tersebut.

“Kami mengimbau, kantor-kantor yang ada di kawasan sekitar perayaan HUT TNI dapat menerapkan WFH. Ini sifatnya imbauan," kata Heru, di Jakarta, pada Senin (30/9/2024).

"Pada 5 Oktober 2024, hari Sabtu ini, ada kegiatan perayaan puncak HUT ke-79 TNI di Monas. Selain ada upacara peringatan HUT, juga akan ditampilkan berbagai pertunjukan dan hiburan, seperti defile, terjun payung, fly pass, hingga kirab alutsista (alat utama sistem senjata),”sambungnya.

Imbauan WFH ini, lanjut Heru, untuk mengurangi potensi kemacetan panjang pada perayaan HUT ke-79 TNI. Untuk meminimalisasi dampak kemacetan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Sudirman-Thamrin.

Dengan begitu, kata Heru, masyarakat Jakarta tetap dapat beraktivitas dengan menggunakan jalan-jalan alternatif yang tersedia.

"Semua ini kita lakukan untuk mengurangi terjadinya potensi kemacetan panjang pada hari Sabtu nanti. Masyarakat juga masih bisa melaksanakan aktivitas dengan rekayasa lalu lintas tersebut dan mengikuti arahan petugas di lapangan," ucapnya.

Heru berharap, acara puncak HUT ke-79 TNI dapat berjalan lancar dan tertib. Masyarakat juga diharapkan dapat menikmati pertunjukan dan hiburan yang disuguhkan dalam perayaan HUT TNI tersebut.