HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Janji Perjuangkan Program Haji dan Umrah untuk Marbot dan Pengurus Masjid

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |18:34 WIB
Ridwan Kamil Janji Perjuangkan Program Haji dan Umrah untuk Marbot dan Pengurus Masjid
Ridwan Kamil. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil (RK) berjanji bakal memperjuangkan program haji dan umroh untuk marbot, serta pengurus masjid.

"Ya, untuk umroh haji kuotanya ditambah, marbot, pengurus, juga pimpinan DMI kita nanti gilirkan dengan cara-cara yang baik," kata pria yang akrab disapa kang Emil itu, Senin (30/9/2024).

Sebagai pengurus rumah ibadah, kata Kang Emil, mereka tidak pernah libur. Bahkan Sabtu, Minggu, serta tanggal merah pun tetap bertugas. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi, program umrah dan haji dirasa pantas untuk diberikan kepada mereka. 

Sebagai informasi, pembiayaan umrah dan haji untuk marbot, pengurus masjid, dan pengurus DMI ini masuk dalam program Dana Operasional Rumah Ibadah (DORI) yang diusung pasangan RIDO. 

Ridwan Kamil-Suswono ingin memberikan dukungan finansial yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain terhadap kegiatan operasional, perawatan, dan layanan sosial di rumah ibadah. 

Selain untuk umrah dan haji, para marbot, imam, guru ngaji, dan petugas pemulasaran jenazah bisa mendapatkan alokasi gaji lewat program ini. Dana Operasional Rumah Ibadah akan diserahkan lewat organisasi keagamaan, seperti DMI untuk masjid dan mushola, dan KWI/PGI untuk gereja. 

(Qur'anul Hidayat)

      
