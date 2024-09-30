Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditabrak Bus Paspampers, Halte Transjakarta Petamburan Tak Ada Pelayanan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |19:15 WIB
Ditabrak Bus Paspampers, Halte Transjakarta Petamburan Tak Ada Pelayanan
Bus Paspampres tabrak halte transjakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bus Paspampres menabrak Halte Bus TransJakarta di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024) sore. Untuk sementara Halte Transjakarta Petamburan tidak ada pelayanan.

"Untuk sementara, halte petamburan tidak pelayanan. Pelanggan juga bisa mendapatkan informasi terupdate melalui aplikasi TJ: Transjakarta, akun X PT_Transjakarta, dan instagram @infotije," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya.

Sementara itu, Kasi Laka Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Diella, membenarkan adanya kejadian itu. Menurut dia, petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. 

"Saat ini dalam penanganan, anggota juga masih di lapangan," kata Kompol Diella.

 

