HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil: Silakan Kuliti Program Saya, tapi Jangan ke Urusan Keluarga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |19:15 WIB
Ridwan Kamil: Silakan Kuliti Program Saya, tapi Jangan ke Urusan Keluarga
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil merespon cuitan yang menyinggung kematian putranya, Emmeril Kahn Mumtadz dalam urusan perpolitikan. Ridwan Kamil meminta masyarakat hanya membully sosoknya hingga mengkritik seluruh programnya.

“Gini deh, bahasanya gini, boleh ngebully saya sesuka hati, boleh, programnya kuliti, tidak setuju, itu boleh. Tapi jangan keurusan keluarga, udah itu aja. Apalagi anak saya, dengan situasi ini,” kata Ridwan Kamil di Kantor DPD Golkar Jakarta, Senin (30/9/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku rela mengorbankan pencapaiannya demi kembalinya Eril. Ia pun meminta masyarakat memahami dirinya yang kehilangan keluarganya.

“Tolong bayangkan jadi saya, kira-kira begitu. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker, kalau boleh, tapi kan gak bisa,” ungkap dia.

“Jadi saya, amit-amit dan tidak mungkin lah melakukan apa yang disampaikan itu,” tambahnya.

Ia pun kembali meminta agar masyarakat hanya mengkritik program dan dirinya. Menurutnya kritik diperlukan dalam sebuah demokrasi.

“Saya mohon, silakan kritik kan demokrasi, tapi jangan ke bab itu lah, itu terlalu, maaf,” tukasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
