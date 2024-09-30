Kasus Dugaan Aborsi Lolly, Nikita Mirzani dan Vadel Bakal Diperiksa Polisi

JAKARTA - Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani dan Vadel Alfajar Badjideh, terkait kasus dugaan aborsi Laura Meizani Nasseru Asry atau Lolly. Nikita bakal diperiksa Kamis 3 Oktober 2024, sedangkan Vadel diperiksa pada Jumat 4 Oktober 2024.

"Kasus yang ditangani di Jaksel ini belum naik penyidikan masih dalam tahap pendalaman," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Senin (30/9/2024).

Ade Ary menambahkan, selain memeriksa Nikita dan Vadel, pihaknya juga bakal melakukan visum terhadap Lolly. "Hari ini senin akan dilakukan pemeriksaan L untuk visum lanjutan di RSCM," ucap dia.