HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cagub Jakarta Pramono Bakal Bangun 10 Puskeswan hingga Pulau Kucing jika Terpilih

Awaludin , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |19:37 WIB
Cagub Jakarta Pramono Bakal Bangun 10 Puskeswan hingga Pulau Kucing jika Terpilih
Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Ketua Relawan Pram Hardiyanto Kenneth (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Relawan Mas Pram dan Animal Defender Indonesia bekerjasama dalam menggelar Pesta Kesrawan (Kesejahteraan Hewan) di Gelanggang Olahraga  (GOR) Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Sabtu 28 September hingga Minggu 29 September 2024 dan dihadiri oleh Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung.

Kegiatan Pesta Kesrawan yakni steril massal kucing jantan dan vaksin rabies secara gratis, yang bertujuan untuk mengendalikan populasi kucing, mengurangi perilaku agresif atau teritorial,menekan angka penyebaran rabies, serta mencegah masalah kesehatan dan reproduksi.

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan, jika dirinya kelak dipercaya memimpin Jakarta, ia akan menyiapkan lokasi wisata khusus bagi pecinta kucing atau cat lovers di Kepulauan Seribu. Menurutnya, wisata khusus bagi pecinta hewan ini telah banyak dikembangkan di sejumlah negara, seperti Jepang atau negara-negara Eropa.

Seperti di Jepang salah satunya di Aoshima, yang kerap disebut sebagai Pulau Kucing. Pulau ini berada di Prefektur Ehime dan dikenal karena populasi kucingnya yang jauh lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Awalnya, kucing-kucing di sana dipelihara untuk mengendalikan populasi tikus di kapal-kapal nelayan, tetapi seiring waktu, populasi kucing berkembang pesat. Kini, Pulau Aoshima telah menjadi tujuan wisata populer bagi pecinta kucing dari seluruh dunia, wisatawan dapat berinteraksi dengan kucing-kucing yang berkeliaran bebas di sekitar pulau.

“Di negara-negara maju, selalu ada pulau kecil untuk para cat lovers maupun dog lovers, mereka berkumpul dan menjadi bagian dari komunitas,” kata Pramono Anung di acara Sterilisasi dan Vaksinasi 1.000 Kucing di Kebon Jeruk, Jakarta, Senin (30/9/2024).

 

      
