HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Temukan Kerangka di Tol Serpong, Bagian Kepala dan Kaki Dibungkus Kain

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |19:51 WIB
Warga Temukan Kerangka di Tol Serpong, Bagian Kepala dan Kaki Dibungkus Kain
Mayat (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kerangka tulang belulang menyerupai manusia ditemukan di pinggir Tol Rawabuntu, tepatnya di KM 11+900 jalur BSD, Tangerang Selatan merupakan bagian kepala hingga kaki. Tulang tersebut dibungkus kain jarik.

"Ada warga yang menemukan benda berupa kain jarik. Kemudian, di dalamnya itu ada bagian tulang yang menyerupai tempurung kepala, tulang kaki, tulang tangan, dan tulang rahang gigi bawah," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Ade Ary mengaku masih mendalami temuan kerangka tersebut. Kata dia, saat ini pihaknya telah melakukan olah TKP dan menerjunkan Tim DVI Mabes Polri.

"Barang bukti tulang dan kain ini dikumpulkan lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI dan Labfor Polri," ucapnya.

 

