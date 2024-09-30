Selain Ide, Ridwan Kamil Ngaku Latihan Public Speaking dan Pantun Jelang Debat Pilkada: Biar Enggak Tegang

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil buka suara soal persiapan debat Pilkada Jakarta Minggu (6/10). Ia mengaku telah berlatih untuk menghadapi debat.

“Debat kalau enggak salah hari Sabtu. Sudah latihan, saya dan pak Sus (Suswono) juga ada briefnya,” kata Ridwan Kamil di Kantor DPD Golkar Jakarta, Senin (30/9/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan tidak hanya menyiapkan ide dan gagasan yang akan dipaparkan. Lebih luas ia juga mempersiapkan public speaking.

“Tantangan debat itu kan ingin idenya banyak disampaikan tapi waktunya pendek. Jadi kami bukan soal identa tapi berlatih public speaking biar enggak terlalu tegang, bikin ceria,” ungkapnya.