Dana Kampanye Paling Besar di Antara yang Lain, RK: Pasukan Kami Besar, Kalau Kecil Malah Gak Logis

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil buka suara mengenai dana kampanye tim pemenangan RIDO pada Pilkada Jakarta. Dana kampanye itu merupakan dana terbesar jika dibandingkan pasangan calon lainnya.

Ridwan Kamil menjelaskan bahwa pasukan pemenangan Ridwan-Suswono memiliki jumlah yang besar. Dengan demikian, maka menurutnya wajar dana kampanyenya lebih besar juga.

“Justru kalau kami kecil kelihatan tidak logis kan, kenapa besar, karena pasukannya besar,” kata Ridwan Kamil, Senin (30/9/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa tim pemenangannya akan jujur mengelola dana yang ada. Kang Emil juga menyebut bahwa penggunaan dana itu mempunyai SOP yang ketat.

“Kami ada SOP yang ketat bagaimana cara mengontrol laporan, kita akan sangat taat asas,” tegasnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari ketiga peserta pilkada 2024. Surat LADK dengan Nomor 78/PL.02.5-Pu/31/2024, juga diunggah melalui laman resmi KPU Jakarta.

Dalam surat itu, ke-tiga peserta pilkada sesuai nomor urut yakni, Ridwan Kamil (RK) - Suswono, Dharma Pongrekun - Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno, menyampaikan LADK pada Selasa 24 September 2024, dengan jam yang berbeda.