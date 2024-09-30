Besok, RK-Suswono Bakal Kerahkan Caleg Terpilih KIM Plus dalam Kampanye

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono menurunkan seluruh kekuatan untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Kali ini, calon legislatif terpilih dari Jakarta pun dikerahkan.

“Kita akan menurunkan kekuatan anggota legislatif terpilih di Koalisi KIM Plus, mulai besok dan seterusnya sampai pencoblosan,” kata Ridwan Kamil di Kantor DPD Golkar Jakarta, Senin (30/9/2024).

Strategi menurunkan anggota legislatif terpilih ini dinilai bisa membantu kemenangan Ridwan-Suswono. Sebab menurutnya, setiap anggota legislatif mempunyai basis suaranya masing-masing.

“Bisa dibayangkan semuanya aktif, semuanya mengunjungi kembali basis-basisnya. Insyaallah, potensinya suaranya akan sangat luar biasa menurut matematika,” sambung dia.