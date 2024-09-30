Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

100 Ribu  Buruh Banten Siap Dukung Andra Soni - Dimyati, Ini Alasannya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |21:19 WIB
100 Ribu  Buruh Banten Siap Dukung Andra Soni - Dimyati, Ini Alasannya
Andra Soni
A
A
A

TANGERANG  - Sekitar 200 perwakilan buruh yang menamakan diri Buruh Sahabat Andra Soni -Dimyati Provinsi Banten mendeklarasikan dukungan kepada pasangan ini di Swiss-Belhotel Bandara Soekarno -Hatta, Senin (30/9/2024).

"Kami, Buruh Sahabat Andra Soni -Dimyati Provinsi Banten menyatakan mendukung dan akan memenangkan Andra Soni sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bantem periode 2024-2029," ujar Ketua Buruh Sahabat Andra Soni -Dimyati Provinsi Banten, Faizal Rakhman dalam pernyataan sikapnya, Senin (30/9/2024).

Selain itu, lanjut Faizal,  Buruh Sahabat Andra Soni -Dimyati Provinsi Banten yang beranggotakan 100 ribu orang ini mendukung penuh program kerja pasangan ini untuk kesejahteraan kaum buruh di Provinsi  Banten.

"Kami punya keyakinan dengan terpilihnya Bapak Andra Soni – Dimyati sebagai Gubernur  Banten akan memberikan peningkatan kesejahteraan kaum buruh di Provinsi Banten yang lebih baik," tuturnya.

Faizal mengatakan kesejahteraan buruh harus diwujudkan melalui tingkat provinsi, di mana gubernur adalah pelaksana aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk menjadi pengawas atas kesejahteraan  buruh. 

"Kami butuh Gubernur dan Wakil Gubernur yang satu suara dengan Presiden RI dan hanya satu di  Banten ini yakni Bapak Andra Soni dan Dimyati yang mendapat restu dukungan penuh Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sehingga besar harapan kami, sebagai buruh, visi ,misi perbaikan kesejahteraan yang diusung oleh Bapak Andra Soni juga telah mewakili kaum buruh se-Banten  akan terwujud setelah terpilih sebagai Gubernur Banten 2024-2029," ujarnya.

Faizal mengungkapkan, pengurus Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati sudah lengkap dan ada di delapan kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, pengurus tingkat Provinsi Banten juga sudah lengkap. 

"Kami targetkan 100 ribu buruh di seluruh Banten akan memenangkan pasangan Andra Soni-Dimyati," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement