100 Ribu Buruh Banten Siap Dukung Andra Soni - Dimyati, Ini Alasannya

TANGERANG - Sekitar 200 perwakilan buruh yang menamakan diri Buruh Sahabat Andra Soni -Dimyati Provinsi Banten mendeklarasikan dukungan kepada pasangan ini di Swiss-Belhotel Bandara Soekarno -Hatta, Senin (30/9/2024).

"Kami, Buruh Sahabat Andra Soni -Dimyati Provinsi Banten menyatakan mendukung dan akan memenangkan Andra Soni sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bantem periode 2024-2029," ujar Ketua Buruh Sahabat Andra Soni -Dimyati Provinsi Banten, Faizal Rakhman dalam pernyataan sikapnya, Senin (30/9/2024).

Selain itu, lanjut Faizal, Buruh Sahabat Andra Soni -Dimyati Provinsi Banten yang beranggotakan 100 ribu orang ini mendukung penuh program kerja pasangan ini untuk kesejahteraan kaum buruh di Provinsi Banten.

"Kami punya keyakinan dengan terpilihnya Bapak Andra Soni – Dimyati sebagai Gubernur Banten akan memberikan peningkatan kesejahteraan kaum buruh di Provinsi Banten yang lebih baik," tuturnya.

Faizal mengatakan kesejahteraan buruh harus diwujudkan melalui tingkat provinsi, di mana gubernur adalah pelaksana aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk menjadi pengawas atas kesejahteraan buruh.

"Kami butuh Gubernur dan Wakil Gubernur yang satu suara dengan Presiden RI dan hanya satu di Banten ini yakni Bapak Andra Soni dan Dimyati yang mendapat restu dukungan penuh Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sehingga besar harapan kami, sebagai buruh, visi ,misi perbaikan kesejahteraan yang diusung oleh Bapak Andra Soni juga telah mewakili kaum buruh se-Banten akan terwujud setelah terpilih sebagai Gubernur Banten 2024-2029," ujarnya.

Faizal mengungkapkan, pengurus Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati sudah lengkap dan ada di delapan kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, pengurus tingkat Provinsi Banten juga sudah lengkap.

"Kami targetkan 100 ribu buruh di seluruh Banten akan memenangkan pasangan Andra Soni-Dimyati," ungkapnya.