Galang Kekuatan, Anggota Legislatif KIM Plus Terpilih Kompak Menangkan RIDO

JAKARTA - Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta terpilih yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus melakukan rapat internal pemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Gedung DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Ridwan Kamil menyambut suka cita langkah yang dilakukan oleh anggota legislatif tersebut. Pasalnya, seluruh anggota legislatif terpilih akan bekerja keras, turun ke masyarakat untuk menyampaikan visi misi dan memastikan dukungan untuk memenangkan pasangan RIDO.

"Alhamdulillah hari ini hari berbahagia, karena sesuai dengan jadwalnya kita akan menurunkan seluruh kekuatan anggota legislatif terpilih di Koalisi KIM Plus mulai besok dan seterusnya sampai hari pencoblosan," kata Ridwan Kamil.

Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mengaku, upaya yang akan dilakukan anggota legislatif di basis kantong suara masing-masing tentu akan menjadi potensi besar bagi pasangan RIDO untuk mendulang suara.

"Bisa dibayangkan kalau semuanya aktif, semuanya mengunjungi kembali basis-basisnya, insyaAllah potensi suaranya akan sangat luar biasa menurut matematika," ucapnya.