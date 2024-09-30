RIDO Siapkan Program Renovasi Rumah dan Penataan Kawasan Kumuh di Jakarta

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bertekad membereskan kekumuhan di wilayah Jakarta. Kelebihan dari program penataan kawasan kumuh yang ditawarkan RIDO adalah dengan melakukan pendekatan high-density urban village yang lebih layak dan terintegrasi dengan fasilitas publik.

Hal ini juga termasuk peningkatan layanan infrastruktur dasar, yakni air bersih sanitasi, jalan dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat.

"Pesan dari Pak Jusuf Kalla, Pak Sutiyoso, dan utamanya Pak Prabowo adalah meminta saya untuk membereskan kekumuhan di Jakarta. Kami menyiapkan banyak program untuk membereskan kekumuhan antara lain dengan melakukan penataan kawasan," kata Ridwan Kamil seusai bertemu dengan 91 anggota legislatif DKI Jakarta di Kantor DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Secara lebih detail, salah satu upayanya adalah dengan Jakarta Micro Upgrade, yaitu menempatkan seorang arsitek atau perencana tata kota di setiap kecamatan yang akan bekerja sama dengan warga setempat untuk merancang solusi inovatif dalam memperbaiki kualitas lingkungan di kampung-kampung dengan kepadatan tinggi.

Menurut Ridwan Kamil, selain penataan kawasan, RIDO juga akan menyediakan dana hibah untuk renovasi rumah. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono sedang menghitung besaran anggaran yang nantinya akan disiapkan untuk merenovasi rumah tidak layak huni yang ada di Jakarta.

"Saat saya jadi Gubernur Jawa Barat, saya menyediakan Rp20 jutaan per rumah. Dari bilik menjadi tembok, dari kurang layak menjadi layak huni. Intinya dimanusiawikan, dilayak hunikan," ujarnya.

Menurut estimasinya, dana yang disiapkan di Jakarta kemungkinan akan lebih besar dibandingkan dana yang disiapkan di Jawa Barat. "Jakarta mungkin lebih mahal anggarannya. Angkanya sedang dihitung, tapi programnya itu pasti ada," jelasnya.

Ridwan Kamil bilang, yang membedakan program renovasi rumah di Jakarta dengan Jawa Barat terletak pada arsitektur bangunannya. "Bedanya mungkin kalau di kampung saya dulu selantai, kalau di sini mungkin karena tanah mahal jadinya naik dua lantai," cetus Ridwan Kamil.