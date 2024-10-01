Jalankan Tradisi NU, Cak Imin Baiat 68 Anggota DPR Terpilih dari PKB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin baiat 68 Anggota DPR Terpilih dari PKB (Foto: M Refi Sandi/Okezone)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengambil 'Baiat' atau sumpah dan janji 68 anggota DPR RI Fraksi PKB menjelang dilantik di Kantor DPP PKB, Kenari, Senen, Jakarta Pusat pada Senin (30/9/2024) malam.

Diketahui, anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 bakal dilantik dalam acara Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Oktober 2024.

"Membangun komitmen dan janji untuk diri kita sendiri kepada Allah SWT untuk seluruh umat manusia khususnya untuk bangsa Indonesia, kenapa kita melaksanakan sumpah dan janji karena di kalangan NU disebut sebagai baiat, baiat biasanya dengan kalimat kontrak yang membaiat menyatakan 'saya baiat Anda' yang dibaiat menjawab 'baiyatu atau saya berbaiat' artinya saya berjanji dan saya bersumpah," kata Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan 'baiat' merupakan tradisi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian komitmen dalam bertugas menjadi anggota dewan. Menurutnya, 68 kader PKB akan menghadapi problematika kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

"Kenapa kita melaksanakan itu? Satu komitmen yang selama ini dibangun dan kultur NU yang sekaligus menjadi bagian dari komitmen kita di dalam melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh di hari hari ke depan. Kenapa kita bikin sumpah dan janji? Karena perjuangan dan tanggung jawab kita amat sangat berat dengan pasukan 68 mengatasi problematika kehidupan umat manusia, masyarakat, bangsa dan negara yang begitu kompleks, yang begitu rumit yang membutuhkan keseriusan, kesungguhan dan ketangguhan," ujarnya.

"Apakah saudara-saudara siap untuk bersumpah janji," tanya Cak Imin.

"Siap," jawab serentak 68 kader PKB.

"Ikuti apa yang saya ucapkan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," ucap Cak Imin.

Berikut isi Baiat Cak Imin ke 68 anggota DPR RI kader PKB:

"Saya, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI dengan ini berbaiat, bersumpah dan berjanji satu setia kepda pancasila sebagai dasar negara dan teguh menjaga NKRI dalam setiap langkah dan kebijakan.

Dua, setia kepada ideologi politik rahmatan lil alamin dan memperjuangkan visi serta misi PKB dalam setiap langkah politik.

Tiga, saya berjanji dan berkomitmen untuk menegakkan disiplin PKB menjaga soliditas serta patuh dan setia kepada Ketum DPP PKB sebagai mandataris tunggal muktamar PKB. Serta tidak akan pernah melakukan pengkhianatan dalam bentuk apapun.

Empat, saya berjanji dan berkomitmen untuk bekerja dengan penuh profesionalisme berintegritas dan efektif dalam menjalankan tugas tugas sebagai wakil rakyat.