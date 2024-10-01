Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 1955, Petinggi PKI Jadikan Malang Target Lumbung Suara yang Kerap Tonjolkan Simbol Palu Arit

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |05:34 WIB
Pemilu 1955, Petinggi PKI Jadikan Malang Target Lumbung Suara yang Kerap Tonjolkan Simbol Palu Arit
PKI (foto: dok Okezone)
A
A
A

MALANG menjadi daerah penting bagi pemilih Partai Komunis Indonesia (PKI) ketika Pemilu di tahun 1955. Makanya saat itu beberapa petinggi partai politik PKI turun langsung ke Malang untuk berkampanye, menarik simpati dari masyarakat Malang kala itu.

Sejarawan Malang, Faishal Hilmy Maulida menuturkan, Malang dan Jawa Timur memang menjadi kantong - kantong suara bagi PKI. Makanya para pemimpin PKI itu kerap hadir turun langsung ke daerah-daerah di Jawa Timur, tak terkecuali Malang.

Bahkan intensitas turunnya para pemimpin partai dengan mengagendakan rapat akbar ini kian masif, ketika menjelang pemilihan, termasuk ketika tahun 1955 Pemilu pertama diadakan.

"Jadi pimpinan partai turun langsung, Aidit ke Lumajang, Lukman (M.H. Lukman, Wakil Ketua PKI) ke Surabaya dan lain - lain, memberikan rapat akbar di Lumajang, Lukman ke Surabaya dan sebagainya," kata Faishal Hilmy Maulida, dikonfirmasi MNC Portal.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515//tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174364//sumur_lubang_buaya-Gwse_large.jpg
Cerita Penemuan Jasad Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174329//viral-x6Xw_large.jpg
Kesaksian Mengerikan Penggali Sumur Lihat Kondisi Jenazah Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174332//viral-T8MW_large.jpg
Terkuak! Dokumen Autopsi 7 Jenazah Pahlawan Revolusi Tidak Ada Bekas Penyiksaan dan Mutilasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174349//viral-C1l6_large.jpg
Bagaimana Nasib Indonesia jika Kudeta G30S PKI Berhasil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement