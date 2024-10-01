MALANG menjadi daerah penting bagi pemilih Partai Komunis Indonesia (PKI) ketika Pemilu di tahun 1955. Makanya saat itu beberapa petinggi partai politik PKI turun langsung ke Malang untuk berkampanye, menarik simpati dari masyarakat Malang kala itu.
Sejarawan Malang, Faishal Hilmy Maulida menuturkan, Malang dan Jawa Timur memang menjadi kantong - kantong suara bagi PKI. Makanya para pemimpin PKI itu kerap hadir turun langsung ke daerah-daerah di Jawa Timur, tak terkecuali Malang.
Bahkan intensitas turunnya para pemimpin partai dengan mengagendakan rapat akbar ini kian masif, ketika menjelang pemilihan, termasuk ketika tahun 1955 Pemilu pertama diadakan.
"Jadi pimpinan partai turun langsung, Aidit ke Lumajang, Lukman (M.H. Lukman, Wakil Ketua PKI) ke Surabaya dan lain - lain, memberikan rapat akbar di Lumajang, Lukman ke Surabaya dan sebagainya," kata Faishal Hilmy Maulida, dikonfirmasi MNC Portal.