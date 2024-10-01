Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didampingi Prabowo, Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |08:14 WIB
Didampingi Prabowo, Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya 
Presiden Jokowi (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada pagi hari ini Selasa (01/10/2024).

Pantauan di lokasi, Presiden Jokowi tiba di tempat upacara di Monumen Pancasila Sakti sekitar pukul 07.53 WIB. Presiden hadir didampingi Presiden Terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Bertindak sebagai Komandan upacara yakni Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa dan bertindak sebagai Perwira upacara yakni Brigadir Jenderal TNI Edi Saputra.

Upacara diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian Presiden selaku Inspektur Upacara menerima laporan dari Komandan Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175224//sekolah_garuda-RCbf_large.jpg
Sekolah Garuda Gagasan Presiden Prabowo Dimulai Serentak di 16 Titik Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175186//prabowo-NC2Q_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Hadiri STQH Nasional ke-28 di Kendari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174951//presiden_prabowo-nXhz_large.jpg
Harta Karun Tanah Jarang Capai Rp128 Triliun, Prabowo: Jangan Dicuri Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174943//prabowo-4hH9_large.jpg
Menyibak Tabir Pertemuan Empat Mata Jokowi dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174802//prabowo-7RsH_large.jpg
Serahkan Rampasan Aset Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Tak Pandang Bulu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174788//prabowo_subianto-5LON_large.jpg
Prabowo Temukan Tumpukan Harta Karun Tanah Jarang, Nilainya Fantastis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement