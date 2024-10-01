Didampingi Prabowo, Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada pagi hari ini Selasa (01/10/2024).

Pantauan di lokasi, Presiden Jokowi tiba di tempat upacara di Monumen Pancasila Sakti sekitar pukul 07.53 WIB. Presiden hadir didampingi Presiden Terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Bertindak sebagai Komandan upacara yakni Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa dan bertindak sebagai Perwira upacara yakni Brigadir Jenderal TNI Edi Saputra.

Upacara diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian Presiden selaku Inspektur Upacara menerima laporan dari Komandan Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan.