Pimpin Doa di Hari Kesaktian Pancasila, Menag: Jauhkan Kami dari Niat Merusak Negeri

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memimpin doa pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Upacara yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini masih menjadi Menteri Pertahanan (Menhan). Turut hadir dalam upacara tersebut sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Lembaga Tinggi Negara, juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam doanya, Gus Yaqut menyampaikan mengharapkan agar bangsa Indonesia dijauhkan dari niat-niat jahat yang saling mencabik dan merusak negeri.

“Wahai Tuhan yang melembutkan hati. Jauhkan kami dari iri dan dengki. Jauhkan kami dari amarah yang membakar diri. Jauhkan kami dari saling mencaci. Jauhkan kami dari niat saling mencabik dan merusak negeri,” katanya saat memimpin doa di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (1/10/2024).