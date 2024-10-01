Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

16 Pamen Polri Pecah Bintang, 2 Orang Jabat Wakapolda

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |08:53 WIB
16 Pamen Polri Pecah Bintang, 2 Orang Jabat Wakapolda
Polri (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mutasi 16 perwira menengah (Pamen) Polri yang pecah bintang, dan akan menduduki jabatan strategis di Korps Bhayangkara. Promosi jabatan para perwira Polri tersebut tertuang dalam empat dalam empat Surat Telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024, serta ST/2101/IX/KEP./2024 tertanggal Jumat 20 September 2024. 

Dengan tugas dan tanggung jawab barunya, para perwira tersebut akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol yang ditandai dengan satu bintang emas di pundaknya. 

"Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Berikut 16 Pamen Polri yang mendapat promosi jabatan dari Kapolri: 

1. Kombes Pol Pasma Royce, dari Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim mendapat promosi jabatan menjadi Wakapolda Jatim menggantikan Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan 

2. Kombes Pol Ahmad Zaenudin, dari Dirsamapta Polda Metro Jaya mendapat promosi jabatan menjadi Perancang Peraturan Kepolisian Utama TK.II Divkum Polri menggantikan Brigjen Pol Badya Wijaya 

 

      
