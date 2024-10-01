Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Kesaktian Pancasila, Jokowi: Nilai-Nilai Kebangsaan Bukan Hanya Warisan, Tapi Amanah yang Terus Dijaga

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |09:04 WIB
Hari Kesaktian Pancasila, Jokowi: Nilai-Nilai Kebangsaan Bukan Hanya Warisan, Tapi Amanah yang Terus Dijaga
Presiden Joko Widodo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan, di Hari Kesaktian Pancasila ini bangsa Indonesia harus mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan hanya warisan, tapi amanah yang harus terus dijaga. 

"Mengingatkan kita bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan hanya warisan, tapi amanah yang harus terus dijaga. Di tengah tantangan zaman, mari kita renungkan sejauh mana kita telah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," kata Jokowi dalam instagramnya, Selasa (1/10/2024).

Diketahui, Presiden Jokowi memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada pagi hari ini Selasa (1/10/2024).

Pantauan di lokasi, Presiden Jokowi tiba di tempat upacara di Monumen Pancasila Sakti sekitar pukul 07.53 WIB. Presiden hadir didampingi Presiden Terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

 

