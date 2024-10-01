Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Atalia Didampingi Ridwan Kamil

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil bersama sang istri, Atalia Pararatya sambangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024) pagi. Kedatangannya untuk hadiri pelantikan Atalia sebagai anggota DPR RI terpilih 2024-2029.

Dari pantauan, pria yang akrab disapa Kang Emil dan Atalia tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.32 WIB. Dengan kenakan kebaya bewarna kuning-hitam, Atalia tiba bersama Kang Emil.

Atalia pun nampak tersenyum dan menyapa awak media. Bahkan, Atalia sempat melambaikan tangan ke awak media. Ia pun memperkenalkan diri sebagai anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat 1.

"Baik saya Atalia, saya dari Dapil 1 jabar ini di kota Bandung dan juga Cimahi ya," terang Atalia sambil berjalan.