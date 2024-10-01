Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Kesaktian Pancaila, Jokowi Ajak Masyarakat Merenung

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |09:08 WIB
Hari Kesaktian Pancaila, Jokowi Ajak Masyarakat Merenung
Postingan IG Jokowi.
JAKARTA  - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat merenungkan kembali sejauh mana bangsa Indonesia mengamalkan Pancasila. Ajakan itu disampaikan Presiden dalam postingan di akun media sosial Instagram, miliknya dalam rangka hari Kesaktian Pancasila.

Menurut Jokowi, hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan hanya warisan, tapi amanah yang harus terus dijaga. "Di tengah tantangan zaman, mari kita renungkan sejauh mana kita telah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," tulis Presiden seperti dikutip Selasa (1/10). 

Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Jokowi menjadi pemimpin upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada pagi hari ini Selasa (01/10/2024).

Pantauan di lokasi, Presiden Jokowi tiba di tempat upacara di Monumen Pancasila Sakti sekitar pukul 07.53 WIB. Presiden hadir didampingi Presiden Terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Bertindak sebagai Komandan upacara yakni Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa dan bertindak sebagai Perwira upacara yakni Brigadir Jenderal TNI Edi Saputra. Selanjutnya, Inspektur Upacara memimpin peserta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para Pahlawan Republik Indonesia yang telah gugur.

 

