HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa M5,3 Guncang Padang Sidempuan, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |09:31 WIB
Breaking News! Gempa M5,3 Guncang Padang Sidempuan, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempabumi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa kekuatan M5,3 mengguncang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (1/10/2024), pukul 09.18 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. 

BMKG melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 1.08 LU dan 98.80 BT, atau tepatnya berlokasi pada jarak 61 km Barat Daya Padang Sidempuan, Sumut pada kedalaman 108 km.

“Gempa Mag:5.3, 01-Okt-24 09:18:22 WIB, Lok:1.08 LU,98.80 BT (61 km Barat Daya PADANG SIDEMPUAN-SUMUT), Kedlmn:108 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis BMKG. 

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Padangsidimpuan
