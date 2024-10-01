Pakai Kostum Ultraman Jelang Pelantikan DPR, Ini Alasan Jamaludin Malik

JAKARTA - Anggota Legislatif (Aleg) terpilih periode 2024-2029 berbondong-bondong mendatangi Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10). Mereka akan resmi dilantik sebagai anggota legislatif periode 2024-2029.

Jika kebanyakan caleg terpilih mengenakan setelan jas rapih atau kebaya, ada yang unik dari yang digunakan Aleg terpilih dari Dapil II Jawa Tengah, Jamaludin Malik.

Sosok aleg dari fraksi Partai Golkar ini menghadiri acara itu mengenakan kostum Ultraman. Kostum itu tidak terlihat hanya sederhana, pada bagian matanya bahkan bisa menyala.

Dengan menggunakan kostum itu, Jamaludin seolah menjadi pusat perhatian. Kostum itu digunakannya sebelum memasuki ruang pelantikan.