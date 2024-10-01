Ditemani Prabowo, Jokowi Hadiri Pelantikan Anggota MPR, DPR dan DPD

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pelantikan Anggota DPR RI, DPD RI dan MPR RI periode 2024-2029 pada hari ini Selasa (1/10/2024).

Berdasarkan pantauan, Jokowi mengenakan setelan jas berwarna biru dengan peci hitam dan dasi merah. Jokowi tiba didampingi oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Nampak keduanya berjalan bersama memasuki ruangan pelantikan Anggota DPR RI, DPD RI dan MPR RI periode 2024-2029.

Diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI, DPD RI dan MPR RI periode 2024-2029 akan dilantik pada Selasa (1/10/2024) hari ini. Forum itu digelar lantaran masa bakti anggota DPR RI, DPD RI dan MPR RI periode 2019-2024 telah berakhir.

"Esok tanggal 1 Oktober 2024 para calon Anggota DPR RI hasil Pemilu 2024 akan mengucapkan sumpah/janji di hadapan Sidang Paripurna Dewan untuk memulai masa tugas anggota DPR RI untuk lima tahun ke depan," kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat berpidato dalam rapat paripurna terakhir di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/9/2024).