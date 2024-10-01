Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Sebut Prabowo dan Megawati Sangat Ingin Bertemu 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |10:21 WIB
Puan Sebut Prabowo dan Megawati Sangat Ingin Bertemu 
Puan Maharani saat berbincang dengan Prabowo (foto: dok ist)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani nampak berbincang berdua dengan Presiden Terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, saat meninjau sumur Lubang Buaya, Selasa (1/10/2024).

Diketahui peninjauan sumur Lubang Buaya dilakukan setelah selesai rangkaian Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024.

Berdasarkan pantauan dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, terlihat Puan yang sedang berjalan dengan Prabowo di belakang Presiden Jokowi.

Jokowi berjalan terlebih dahulu bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dibelakang Jokowi nampak Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan nampak Puan berbincang dengan Prabowo.

Setelah melakukan peninjauan, Jokowi nampak berbincang dengan Puan. Tak lama hadir disebelah kanan Jokowi, Prabowo. Ketiganya jalan bersamaan, nampak mendampingi Bamsoet, La Nyalla dan para menteri kabinet.

 

