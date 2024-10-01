Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Maruf Tak Dampingi Jokowi di Pelantikan Anggota DPR/MPR/DPD  

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |10:30 WIB
Presiden Joko Widodo di DPR (foto: dok ist)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tidak terlihat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri pelantikan anggota DPR/MPR/DPD masa jabatan 2024-2029, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Jokowi tampak sendiri duduk di jajaran bangku sayap kanan dari pimpinan sementara pimpinan DPR RI. Tampak kursi yang seharusnya diisi oleh Wapres Ma’ruf Amin juga kosong. Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari Sekretariat Wakil Presiden mengenai ketidakhadiran Ma’ruf Amin itu.

Diketahui, sebanyak 580 wakil rakyat hari ini akan dilantik. Dimana, jumlah tersebut dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 yakni PKB 68 kursi, Partai Gerindra 86 kursi, PDI Perjuangan 110 kursi, Partai Golkar 102 kursi, Partai NasDem 69 kursi, PKS 53 kursi, PAN 48 kursi, Partai Demokrat 44 kursi.

Wapres Ma’ruf Amin sebelumnya juga tidak menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (1/10) pagi.

 

