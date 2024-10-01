Soal Kabar Pimpinan DPR, Said Abdullah: Gerindra Pak Dasco, Golkar Adies Kadir, NasDem Saan Mustopa, PKB Faisol Reza

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku telah mendengar informasi susunan pimpinan DPR RI periode 2024-2029. Susunan itu, termasuk anggota legislatif terpilih dari empat partai politik yang meraih suara terbanyak di Pileg 2024.

"Sekelumit tentu dari Gerindra Pak Dasco, Golkar nampaknya menurut hemat saya yang saya dengar Adies Kadir, dari NasDem saya dengar juga ada Saan Mustofa, dan dari PKB mantan Ketua Komisi VI Adinda Reza," ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Mantan Ketua Banggar DPR RI Periode 2019-2024 itu pun menyebut, Puan Maharani akan diusulkan untuk menjadi pimpinan DPR RI Periode 2024-2029 dari Fraksi PDI Perjuangan. Menurutnya, hal itu akan terwujud bila tak ada hambatan.

"Dari PDIP sesuai dengan UU MD3, insyaallah kalau tidak ada aral tidak ada halangan, tidak ada hambatan, Mbak Puan Maharani untuk kedua kalinya memimpin DPR RI," ucap Said.

Saat disinggung dirinya akan bertugas di Banggar DPR kembali, Said enggan menjawab. Baginya, yang penting pemilihan pimpinan DPR RI lebih dulu. "Belum terlalu jauh ini baru awal pasti pimpinan DPR dulu," tandas Said.



(Fakhrizal Fakhri )