Berkostum Ultramen saat Dilantik, Segini Harta Kekayaan Anggota DPR Jamaludin Malik

, Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |11:14 WIB

JAKARTA - Anggota DPR dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik menghadiri acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 dengan menggunakan kostum superhero Ultraman. Ia tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp3,9 miliar.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Selasa (1/10/2024), Jamaludin Malik memiliki total kekayaan sebesar Rp3,8 miliar atau lebih tepatnya Rp3.876.000.000.

Berikut rincian total kekayaan Jamaludin Malik berdasarkan catatan LHKPN:

Tanah dan Bangunan Rp2.005.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di Kabupaten / Kota Jepara, Warisan Rp1.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/45 m2 di Kabupaten/Kota Jepara, Hasil Sendiri Rp350.000.000

3. Tanah Seluas 81 m2 di Kabupaten/Kota Kudus, Hasil sendiri Rp124.000.000

4. Tanah Seluas 115 m2 di Kabupaten/Kota Kudus, Hasil sendiri Rp176.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/64 m2 di Kabupaten/Kota Jepara, Hasil sendiri Rp225.000.000

6. Tanah Seluas 125.65 m2 di Kabupaten/Kota Jepara, Hasil sendiri Rp65.000.000

7. Tanah Seluas 125.65 m2 di Kabupaten/Kota Jepara, Hasil sendiri Rp65.000.000

Alat Transportasi dan Mesin Rp1.851.000.000

1. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakkar Tahun 2023, Hasil sendiri Rp600.000.000

2. Mobil, Jeep Wrangler 3.8L AT Tahun 2008, Hasil sendiri Rp600.000.000

3. Motor, Honda PCX Tahun 2020, Hasil sendiri Rp20.000.000

4. Mobil, Honda Civic 1.5TC ECVT Tahun 2017, Hasil sendiri Rp350.000.000

5. Mobil, Wuling E230R IV 30KW 300LV2 AT Tahun 2023, Hasil sendiri Rp250.000.000

6. Motor, Yamaha RX King Tahun 1996, Hasil sendiri Rp15.000.000

7. Motor, Kawasaki Ninja R Tahun 2011, Hasil sendiri Rp16.000.000