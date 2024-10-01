Bikin Heboh saat Pelantikan DPR, Ini Rincian Harta Kekayaan Jamaludin Ultramen Malik

Anggota DPR dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik/Okezone

JAKARTA - Anggota DPR dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik membuat heboh acara pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR periode 2024-2029. Dia hadir dengan menggunakan kostum superhero Ultraman.

Pantauan Okezone Jamaludin tiba sekitar pukul 09.05 WIB. Kedatangannya memantik perhatian para pengunjung. Pasalnya, ia mengenakan kostum superhero Ultraman.

Politikus Partai Golkar ini sengaja mengenakan kostum Ultraman saat menghadiri acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR. kostum itu juga dikenakan saat kampanye lalu.

"Kan kita waktu nyaleg pakai Ultramen, jadi nggak ninggalin," kata Jamaludin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Sebagai anggota DPR, Jamaludin wajib melaporkan harta kekayaannya. Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Selasa (1/10/2024), dia memiliki total kekayaan sebesar Rp3,8 miliar atau lebih tepatnya Rp3.876.000.000.

Berikut rincian total kekayaan Jamaludin Malik berdasarkan catatan LHKPN:

Tanah dan Bangunan Rp2.005.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di Kabupaten / Kota Jepara, Warisan Rp1.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/45 m2 di Kabupaten/Kota Jepara, Hasil Sendiri Rp350.000.000

3. Tanah Seluas 81 m2 di Kabupaten/Kota Kudus, Hasil sendiri Rp124.000.000

4. Tanah Seluas 115 m2 di Kabupaten/Kota Kudus, Hasil sendiri Rp176.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/64 m2 di Kabupaten/Kota Jepara, Hasil sendiri Rp225.000.000