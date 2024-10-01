Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bikin Heboh saat Pelantikan DPR, Ini Rincian Harta Kekayaan Jamaludin Ultramen Malik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |11:15 WIB
Bikin Heboh saat Pelantikan DPR, Ini Rincian Harta Kekayaan Jamaludin Ultramen Malik
Anggota DPR dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik membuat heboh acara pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR periode 2024-2029. Dia hadir dengan menggunakan kostum superhero Ultraman.

Pantauan Okezone Jamaludin tiba sekitar pukul 09.05 WIB. Kedatangannya memantik perhatian para pengunjung. Pasalnya, ia mengenakan kostum superhero Ultraman.

Politikus Partai Golkar ini sengaja mengenakan kostum Ultraman saat menghadiri acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR. kostum itu juga dikenakan saat kampanye lalu.

"Kan kita waktu nyaleg pakai Ultramen, jadi nggak ninggalin," kata Jamaludin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Sebagai anggota DPR, Jamaludin wajib melaporkan harta kekayaannya. Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Selasa (1/10/2024), dia memiliki total kekayaan sebesar Rp3,8 miliar atau lebih tepatnya Rp3.876.000.000.

Berikut rincian total kekayaan Jamaludin Malik berdasarkan catatan LHKPN:

Tanah dan Bangunan Rp2.005.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di Kabupaten / Kota Jepara, Warisan Rp1.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/45 m2 di Kabupaten/Kota Jepara, Hasil Sendiri Rp350.000.000

3. Tanah Seluas 81 m2 di Kabupaten/Kota Kudus, Hasil sendiri Rp124.000.000

4. Tanah Seluas 115 m2 di Kabupaten/Kota Kudus, Hasil sendiri Rp176.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/64 m2 di Kabupaten/Kota Jepara, Hasil sendiri Rp225.000.000

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173809/dpr_ri-kK4g_large.jpg
Soal Gugatan Hapus Tunjangan Pensiun DPR di MK, Dasco: Apapun Putusannya Kita Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171414/dpr-3bsr_large.jpg
DPR Minta Magang Nasional Harus Berujung Serapan Tenaga Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement