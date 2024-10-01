Atalia Dilantik Jadi Anggota DPR, Kang Emil: Istri Saya Milih Komisi VIII

JAKARTA - Istri Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil, Atalia Praratya resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 pada hari ini, Selasa (1/10/2024). Sedianya, Atalia ingin menempati Komisi VIII DPR RI.

Hal itu diungkapkan oleh Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil. Ia berkata, Atalia memilih Komisi VIII DPR RI lantaran sesuai dengan passion.

"Istri saya beliau memilih di Komisi VIII di bidang sosial kebencanaan, perempuan dan perlindungan anak, sesuai passionnya," ujar Kang Emil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Barat ini pun meyakini, Atalia bisa amanah lantaran Komisi VIII DPR RI bertugas untuk mengurusi bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan anak.

"Dan saya meyakini insyaallah beliau amanah dan sesuai minatnya melalui aktivitas dan legislasi dan lain lain," tutur Kang Emil.

(Fakhrizal Fakhri )