HOME NEWS NASIONAL

Kang Emil ke 'Si Cinta' yang Jadi Anggota DPR: Tetap Jaga Keharmonisan Keluarga 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |11:48 WIB
Kang Emil ke 'Si Cinta' yang Jadi Anggota DPR: Tetap Jaga Keharmonisan Keluarga 
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Istri Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil, Atalia Praratya resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 pada Selasa (1/10/2024) pagi. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini pun turut memberi wejangan kepada Atalia.

Kang Emil berpesan kepada Atalia yang dipanggilnya 'Si Cinta' itu agar bisa mendahulukan kepentingan negara. Selain itu, mantan Gubernur Jawa Barat itu juga meminta Atalia agar bisa menjaga keharmonisan keluarga.

"Intinya dahulukan kepentingan negara tetap menjaga keharmonisan keluarga," ujar Kang Emil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Ia pun sengaja datang ke pelantikan DPR RI periode 2024-2029. Sebagai suami siaga, ia berharap, keterwakilan perempuan di parlemen bisa semakin tinggi.

"Hari ini saya sebagai suami siaga mendampingi sebagai ketua Dharma Pria, mudah mudahan keterwakilan perempuan di DPR makin lama makin tinggi," tutur Kang Emil.

"Salah satunya diwakili Ibu Atalia, salah satu peraih suara tertinggi di Dapil Bandung Cimahi," imbuhnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
